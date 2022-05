Anne Will

Auch bei Anne Will ganz in ihrer Rolle als Schwere-Waffen-Propagandistin: FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann.

Die Runde bei Anne Will diskutiert über Panzerlieferungen in die Ukraine - und ist sich allzu einig im Einverständnis. Vor allem eine demonstriert, wie die Lässigkeit bei schwerem Kampfgerät salonfähig wird.

Von Josef Kelnberger

Doch, doch, das wird schon noch mit den Deutschen und diesem Krieg, glaubt Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Das ganze Land sei ja nun im "Waffenfieber", sei vertieft in die "große und die kleine Waffenkunde". Und am Ende werde Deutschland die Angst vor Putin, vor einem dritten Weltkrieg, vor einem russischen Atomschlag verlieren. Die FDP-Politikerin ist da nun - ja, was? Frohen Mutes?