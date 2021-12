Zu fünft in der neuen kanadischen Heimat: in Tofino auf Vancouver Island am Strand.

Von Ann-Kathrin Eckardt

Im Sommer 2017 sind sie in Köln aufgebrochen: Chris, Susanne, damals 39 und 38 Jahre alt, und ihre beiden Söhne Joe und Frieder, damals fünf und drei Jahre alt, der Ältere litt an Asthma und schwerer Neurodermitis. Ihre Jobs als Geschäftsführer einer Produktionsfirma und Strategieberaterin ließen die Eltern für 14 Monate ruhen. Mit möglichst wenig Geld und diversen Gelegenheitsjobs wollten sie zu viert die Welt erkunden. Start war in Kanada, und dann? Mal schauen. Am Ende war die Reise viel mehr als eine Reise. Sie war der Schlüssel zu einem neuen Leben.