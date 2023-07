Es regnet oft beim W:O:A - siehe diese Aufnahme aus dem Jahr 2015. "Aber nur selten so viel", wie die Veranstalter schreiben.

Von Jakob Biazza

Das Wacken Open Air (W:O:A) hat am Montagnachmittag Besucher gebeten, die Anreise zum Festival zu stoppen oder gar nicht erst zu beginnen. Die Campingflächen, schreiben die Veranstalter unter anderem auf ihrer Homepage und in ihrer Festival-App, seien "aktuell nicht befahrbar. Wir müssen die Anreise zum W:O:A aus diesem Grund unterbrechen". Man gehe davon aus, dass am Montag maximal 25 Prozent der geplanten Fahrzeuge untergebracht werden. Die Vorbereitungen für das Festival liefen allerdings weiter wie geplant.

Wer noch nicht gestartet sei, solle die Reise deshalb verschieben. Für alle, die bereits unterwegs sind, gelte: "Bitte stoppt eure Anreise und sucht da, wo ihr seid, einen geeigneten Warteplatz, bis wir euch darüber informieren können, dass sich die Situation verbessert hat." Man suche "geeignete Ausweichflächen". Zu denen gehöre aktuell schon der Parkplatz Rot am Volksparkstadion Hamburg (Hellgrundweg 45B, 22525 Hamburg).

"Kurzum: Bitte rückt zusammen", appellieren die Veranstalter

Weil nicht sicher sei, ob die geplanten Campingflächen in den kommenden Tagen trocken genug würden, bitten die Veranstalter bereits angereiste Fans außerdem darum, "die verfügbaren Areale möglichst gut zu nutzen und zu füllen. Kurzum: Bitte rückt zusammen".

Das W:O:A findet seit 1990 im kleinen Ort Wacken in Schleswig-Holstein statt und gehört seit vielen Jahren zu den größten und bekanntesten Metal-Festivals der Welt. Mit 85 000 Besucherinnen und Besuchern ist es auch heuer wieder ausverkauft. In diesem Jahr dauert es erstmals vier statt drei Tage. Auf neun Bühnen sind mehr als 200 Konzerte geplant - unter anderem von Iron Maiden, Megadeth, Helloween oder Doro Pesch. Der Dienstag wird voraussichtlich einer der Hauptanreisetage.