Interview von Marlene Knobloch

"Auf See" heißt Theresia Enzensbergers zweiter Roman, der vor wenigen Tagen gleich für den Deutschen Buchpreis nominiert wurde. Die 35-jährige Schriftstellerin düstert darin klug und schaurig in Richtung einer Zukunft, in der sich die Schere aus Arm und Reich so weit gespreizt hat, dass Berlin zerrissen ist: Zeltstädte im Tiergarten, alleinerziehende Frauen schlafen in Autos, und eine reiche, hysterische Elite verklärt die Künstlerin Helena zu einem modernen Orakel. Die zweite Hauptfigur Yada wächst auf einer künstlichen Insel in der Ostsee auf. Dorthin hat sie ihr Vater, Gründer jenes Inselstaats, gebracht, um sich vor dem angeblichen Weltuntergang zu retten. Alles Sci-Fi oder lauert darin angesichts jüngerer Atomknopf-Drohungen eine apokalyptische Ahnung?