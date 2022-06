Von Philipp Bovermann

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sorgt sich um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Er hat auch eine Idee, was helfen könnte: Sich "eine gewisse Zeit für die Gemeinschaft einsetzen" zu müssen, bei der Bundeswehr, aber auch bei der Betreuung von Senioren, Behinderten oder Obdachlosen. Das helfe dabei, ein "Verständnis für andere Lebensentwürfe und Meinungen" zu entwickeln, sagte er der Bild am Sonntag. Der Vorschlag kam eher nicht so gut an.