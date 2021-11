Große Reden? In Deutschland lieber nicht. In der Krise will sie nicht mehr überzeugen, nur noch verkünden.

Von Jörg Häntzschel

In Frank Capras Film "Mr. Smith Goes to Washington" wird ein idealistischer Pfadfinder zum Senator und rüttelt das Washingtoner Establishment mit einer fulminanten 24-Stunden-Rede auf. Das muss der Traum sein, mit dem jede Politiker-Karriere beginnt, so stellte man es sich immer vor.