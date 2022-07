Von Werner Bartens

Beim Basketballfinale um die deutsche Meisterschaft Mitte Juni in München schwitzen bei 30 Grad draußen und 40 Grad in der Halle 6000 Fans und pusten ihre Aerosole in die schwüle Luft. Die Begriffe Schmierinfektion und Tröpfcheninfektion bekommen hier eine ganz neue Bedeutung. In Oberammergau sitzen fast täglich 4500 Zuschauer dicht gedrängt nebeneinander und sehen sich von Mai bis Oktober mehr als fünf Stunden lang das Passionsspiel an. Wer bietet mehr? Gut, es geht in dem Stück um eine chronische Leidensgeschichte, außerdem ist es ja eine Art Freilufthalle (das Dach ist über der Bühne offen) - aber ein internationaleres Stelldichein der Viren und Mutationen als in Oberammergau ist schwer vorstellbar. Am Ende lockt für das tendenziell ältere Publikum immerhin die Auferstehung, oder eben die Intensivstation.