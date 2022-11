Ständig müssen wir jetzt solidarisch sein. Aber was bedeutet das - und was für eine Ansprache ist mit diesem Wort verbunden?

Gastbeitrag von Heinz Bude

Es kann sein, dass viele bald genug haben von der Solidarität. In öffentlichen Verkehrsmitteln wird man über Lautsprecher zum Tragen einer Maske aufgefordert: "Seien Sie solidarisch!" In der Politik des "Großen Wumms" werden in Zeiten der steigenden Inflation aus Gründen der Solidarität mit Geringverdienenden und Kleinrentnern in erheblichem Umfang Kredite für Unterstützungsprogramme aufgenommen. Und aus Solidarität mit der Ukraine liefert man schwere Waffen in ein Kriegsgebiet in Europa.