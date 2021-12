Frauen haben im Deutschrap die Herrschaft übernommen - und dabei Männer in ihrer Härte übertroffen. Über eine Revolution, die freilich nur im Kapitalismus funktioniert.

Von Jakob Biazza

Shirin David erzählte vor ein paar Wochen beim Interview eine interessante Geschichte. Ihr zweites Album als Rapperin stand an, und sie verstand es offenbar als künstlerische Entscheidungsschlacht. "Supersize", ihr Debüt, war kommerziell erfolgreich gewesen, wie das Meiste, das die Influencerin Schrägstrich Musikerin Schrägstrich Parfüm- Schrägstrich Lingerie-Präsentatorin Schrägstrich Eistee-Produzentin zuletzt so angepackt hat. Aber es war in größeren Teilen auch noch etwas säuselig, grell-bunt, kandiert und puderzuckerbestreut. Bubble-Pop mit Rap-Flavour. Sie wollte jetzt mehr - mehr Rap, mehr Straße, mehr Härte, mehr Unterleib. Und bekam es nicht.