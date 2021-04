Oscars 2021:"Nomadland" als bester Film ausgezeichnet

Der Oscar geht an das Drama der in China geborenen Regisseurin Chloé Zhao.

"Nomadland" ist mit dem Oscar für den "Besten Film" ausgezeichnet worden. Das Werk der in China geborenen Regisseurin Chloé Zhao erzählt von einer Frau in wirtschaftlicher Not, die ohne festen Wohnsitz mit ihrem Auto durch die USA zieht. Zhao gewann auch den Oscar für die beste Regie.

Die Schauspiel-Oscars für die Hauptrollen gingen an Frances McDormand, ebenfalls für "Nomadland" und Anthony Hopkins ("The Father"). Die Preise für die Nebenrollen bekamen Yuh-Jung Youn für ihren Part als unkonventionelle Großmutter im Einwanderungsdrama "Minari" und Daniel Kaluuya für "Judas and the Black Messiah".

Die "Oscars" genannten Academy Awards wurden zum 93. Mal in Los Angeles verliehen. Aufgrund von Corona-Sicherheitsmaßnahmen fand die Zeremonie an verschiedenen Orten statt, hauptsächlich in der Union Station Los Angeles, einem historischen Bahnhofsgebäude, aber auch in Übertragungszentren in London und Paris, sowie im Dolby Theatre in L.A., wo die Oscars üblicherweise vergeben werden.

