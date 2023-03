"Selective Outrage" heißt die Show von Chris Rock, also "selektive Aufregung" - und Rock präsentierte die Heuchelei überall auf der Welt.

Das Netflix-Special von Chris Rock ist ein Lehrstück in Comedy, ein urkomischer Kommentar zu Heuchelei und Aufregung. Und natürlich wollten alle wissen: Was sagt er über Will Smith?