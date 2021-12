Von Peter Richter

Falls für die Herren in der neuen Bundesregierung noch letzte Weihnachtsgeschenk-Ideen gesucht werden: Hier empfiehlt sich ein Klassiker - Krawatten. Das mag nicht originell klingen, ist offensichtlich aber nötig. Der Hang zur Schlipslosigkeit in der sogenannten Ampel-Koalition muss gerade auch diejenigen beunruhigen, die ihr Hemd oben selbst gern eher zwei als nur einen Knopf offenstehen lassen. Denn parlamentarische Demokratie sollte mehr sein als primitive Spiegelung. Es grassiert zwar gerade ein Repräsentationsfundamentalismus, der am liebsten alles, was da draußen ist, minutiös abgebildet sehen will. Aber noch gibt es keine Quoten, wie viele Volksvertreter in Camp-David-Pullis und wie viele in Wanderjacken von Jack Wolfskin im Bundestag sitzen müssten.