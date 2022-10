Der Saxofonist Marius Neset setzt neue Maßstäbe an Kraft und Geschwindigkeit. Trotzdem bleibt von seiner Musik vor allem das Glück.

Von Andrian Kreye

Wenn man neulich beim Auftritt des norwegischen Saxofonisten Marius Neset mit seiner Band in der Münchner "Unterfahrt" dabei war, bekam man schon beim ersten Stück das Gefühl, den Club als Verlierer eines Generationenkonflikts zu verlassen, bei dem es sonst nicht um Musik geht. Normalerweise wird er über Extremsportarten ausgetragen, bei denen das Alter eine natürliche Grenze ist, Skaten vielleicht oder Parkour. Nesets mentale und handwerkliche Höchstleistungen sind so eine Grenze. Ein Schlagzeuger, der mit am Tisch saß, versuchte, die Metren auszuzählen, mit denen Neset und sein Drummer Anton Eger arbeiten. Vergeblich.