Von Marlene Knobloch

Gerade sitzen. Nicht fluchen. Freundlich bleiben. Lachen Sie nicht laut. Führen Sie keine Gespräche. Ziemlich genau so stand es auf Zetteln der Bürgerrechtsbewegung gegen die Rassentrennung in den Sechzigern. So stand es in Appellen bei den Demonstrationen an der Nikolaikirche in Leipzig. Und genau so verhält sich Lea Bonasera an diesem Sommertag am Frankfurter Gericht.