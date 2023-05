Über "All the Beauty and the Bloodshed"

Die Opioid-Krise hat in den USA Hunderttausende das Leben gekostet. Laura Poitras porträtiert in einem Dokumentarfilm den Kampf der Opfer gegen die Verantwortlichen. Ein Interview über Sucht, Macht und Gier.

Interview von Johanna Adorján

Am Nachmittag des 10. März 2018 befanden sich unter den Besuchern des Metropolitan Museum in New York etwa einhundert Personen, deren Agenda eine andere war als Kunstgenuss. Unter ihnen: die berühmte Fotografin Nan Goldin. Gegen 16 Uhr hatte sich die Gruppe komplett im Sackler-Flügel des Museums versammelt, der altägyptische Statuen und Bauwerke zeigt. Dort rollten sie Plakate aus und warfen Pillendosen in den Wassergraben, der die Museumsbesucher vom Tempel von Dendur trennt. Bald trieben Hunderte Plastikbehälter auf der Wasseroberfläche, während Nan Goldin in ein Megafon Parolen wie "Sacklers lie - thousands die" rief, die von der Gruppe wiederholt wurden.