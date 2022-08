Gastbeitrag von Alexander Estis

Die Fassungslosigkeit, in die uns das Kriegsgeschehen in der Ukraine auch noch heute versetzt, da der Angriff Russlands ein halbes Jahr andauert, lässt beständig nach Antworten auf die Frage suchen, wie solches Grauen in heutiger Zeit, inmitten der westlichen Zivilisation, überhaupt entstehen kann. Hierzulande mühen sich Analysten dabei an der mentalen Veranlagung, der Kultur, der Literatur, der Sprache der Russen ab. Mit Vorliebe aber am - früher bestaunten, heute verteufelten - diffusen und fantasmatischen Faszinosum der "russischen Seele".