Von Laurenz Gehrke, Portland

Nach zwei ungewöhnlichen Corona-Jahren gab es am Dienstagabend (Ortszeit) in Los Angeles wieder eine traditionelle Verleihung der Golden Globe Awards. In der Kategorie "Bester Hauptdarsteller - Drama" ging die Trophäe an Austin Butler für seine Darstellung der Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley im Film "Elvis".

Als "Beste Hauptdarstellerin - Drama" hätte Cate Blanchett nach Hause gehen können, die für ihre Rolle im Musikdrama "Tár" geehrt wurde. Blanchett war allerdings nicht anwesend, sodass ihr Laudator den Preis stellvertretend entgegennahm.

Hollywood-Urgestein Steven Spielberg durfte sich als Regisseur von "Die Fabelmans" den Preis in der Kategorie "Bester Film - Drama" abholen. Als Beste Komödie wurde "The Banshees of Inisherin" ausgezeichnet. Colin Farrell wurde als "Bester Hauptdarsteller - Komödie/Musical" für seine Leistung in eben jener Tragikomödie ausgezeichnet. Den Preis für die beste weibliche Hauptrolle in einer Komödie oder einem Musical gewann Michelle Yeoh für "Everything Everywhere All at Once".

In der Kategorie Bester Nebendarsteller wurde Ke Huy Quan für seine Leistung in der Science-Fiction-Komödie "Everything Everywhere All at Once" ausgezeichnet. Beste Nebendarstellerin wurde Angela Bassett für ihr Rolle der Königin Ramonda im Science-Fiction-Abenteuer "Black Panther: Wakanda Forever".

"Im Westen nichts Neues" geht leer aus

In der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" konnte Argentinien mit dem Politthriller "Argentina, 1985" überzeugen. Deutschland war in derselben Kategorie mit dem Kriegsdrama "Im Westen nichts Neues" nominiert.

Als bester Hauptdarsteller in einer Serie wurde Kevin Costner für seine Rolle in der Dramaserie "Yellowstone" ausgezeichnet. Den Preis für die beste weibliche Hauptrolle in einer Serie bekam Zendaya für ihre Leistung im High-School-Drama "Euphoria".

Als Beste Miniserie wurde "The White Lotus" mit einem Golden Globe geehrt, und darin gleich mit als "Beste Nebendarstellerin - Miniserie" Jennifer Coolidge, hierzulande einigen noch als Stifler's Mom aus "American Pie" bekannt, die mit der Serie ein Comeback feiert.

Als Beste Dramaserie wurde "House of the Dragon" ausgezeichnet, ein Prequel zum internationalen Serienphänomen "Game of Thrones", das zwischen 2011 und 2019 auf dem US-Sender HBO zu sehen war.