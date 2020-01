Ob Hollywood irgendwann in absehbarer Zeit eine komplett bedeutungslose Ansammlung von gewesenen Unterhaltungsgiganten sein wird, hängt nicht nur von digitalem Wandel und verändertem Massengeschmack ab. Es kommt auch darauf an, was für ein Verhältnis Filmstars zu sich selbst entwickeln, in einer Welt, in der sich der Ruhm verändert. Wenn Kim Kardashian mit ihren Selfies mehr Fans rekrutiert als Joaquin Phoenix mit seiner Schauspielerei, muss die amerikanische Filmbranche damit umzugehen lernen.

Fünfmal in den letzten zehn Jahren hat sie sich vor den Augen der Welt herunterputzen lassen - vom britischen Komiker Ricky Gervais, wenn er die Verleihung der Golden Globes moderierte. Gervais verweist gern darauf, dass es ihm komplett egal ist, wer in Hollywood auf ihn sauer sei, weil er am Morgen nach der Show ohnehin wieder abrausche. Am Sonntagabend sagte er während der 77. Verleihung der Golden Globes, es sei das letzte Mal, dass er hier auftrete - ein herber Verlust, in einem Jahrzehnt, in dem Hollywood ganz bestimmt eine gehörige Portion Selbstironie brauchen wird.

Joaquin Phoenix hat jedenfalls als bester Darsteller in einem Drama einen Golden Globe bekommen. Und zwar für einen wirklich bewegenden Auftritt als sehr irdische junge Version des Comic-Bösewichts "Joker", und das ist auf alle Fälle ein gutes Zeichen. Denn in jeder Hinsicht ist Hollywood mit diesem Film ganz bei sich, auf der Höhe seiner Kunst.

Was das amerikanische Kino auszeichnet, ist die Fähigkeit, im Gewand leichter Unterhaltung die Schwere der Welt zu erkunden und dabei ganz subtil mit allen filmischen Mitteln zu agieren. Das ist die große Kunst jener Art von Kino, die Hollywood einst ausmachte, bevor die Special-Effects-Schlachten vom Beiwerk zum Hauptgericht avancierten.

Martin Scorsese und sein "Irishman" gingen erstaunlicherweise komplett leer aus bei der Verleihung

Die Golden Globes werden von der Hollywood Foreign Press Association vergeben und sind der zweitwichtigste amerikanische Filmpreis nach den Oscars, die im Februar drankommen. Dieses Jahr machten die Globes als Zeremonie und als Sammelsurium von Entscheidungen den Eindruck, als sei man noch auf der Suche nach einem neuen Profil.

Bei den Nominierungen sah es so aus, als werde der Streamingdienst Netflix groß abräumen. Aber nur eine der siebzehn Nominierungen in der Kinoabteilung wurde auch in eine Trophäe verwandelt: Laura Dern bekam den Preis als beste Nebendarstellerin, für ihren Auftritt als Anwältin im Scheidungsdrama "Marriage Story" von Noah Baumbach, das trotz sechs Nominierungen ansonsten leer ausging.

Alles ohne Superhelden steht bei den Studios im Abseits

Immer noch ein besseres Ergebnis als für die andere große Netflix-Produktion, Martin Scorseses "The Irishman", die auch als Favorit galt - und überhaupt keinen Preis bekam. Das ist in sofern wichtig, als dass diese Filme bei Netflix die Kronjuwelen sind - bei den traditionellen Studios steht alles, was keinen Superhelden oder wenigstens ein Raumschiff zu bieten hat, ein wenig im Abseits. Daran werden Preise nichts ändern, weil sie längst nicht mehr so viel Einfluss auf die Einspielergebnisse haben wie früher.

Gewonnen haben Quentin Tarantinos "Once Upon A Time in Hollywood" als beste Komödie und das Kriegsdrama "1917" von Sam Mendes, dem man vorab keine großen Chancen ausgerechnet hatte. Vor allem, weil der Film in den USA erst vor ein paar Tagen in ausgewählten Kinos angelaufen ist, gerade rechtzeitig, um sich noch für die Oscars zu qualifizieren. "1917" erzählt von zwei britischen Soldaten, die während des Ersten Weltkriegs die Kameraden einer anderen Einheit retten wollen, bei uns startet der Film am 16. Januar. Als beste Darstellerin in einem Drama gewann Renée Zellweger, die die große Diva Judy Garland in "Judy" spielt.