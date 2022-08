Abend der vielen Rätsel: Gunther (Michael Kupfer-Radecky) und Hagens Mannen in Valentin Schwarz' Inszenierung der "Götterdämmerung".

Von Egbert Tholl

In der langen Geschichte der Publikumsreaktionen bei den Bayreuther Festspielen dürfte die nach der "Götterdämmerung" zu erlebende durchaus bemerkenswert, wenn auch nicht außergewöhnlich sein. Kaum schließt sich am Ende der Vorhang, knallen die ersten Buhs mit explosiver Wucht, da hat sich in den 15 Stunden Gesamtaufführungsdauer des "Rings" einiges angestaut. Dann treten die Sängerinnen und Sänger hervor, der Dirigent Cornelius Meister, das Orchester steht auf der Bühne, der Jubel tobt, schüchtern darin eingestreut ein paar Unmutsäußerungen bezüglich Meister und der Brünnhilde Iréne Theorin.