Von Kathleen Hildebrand

Wahrscheinlich muss man einen schwedischen Winter durchgestanden haben, um zu verstehen, was für einen großen, liebevollen, ja beinahe naturreligiösen Wirbel die Menschen dort um den Sommer machen. Oder man hört, um sich der Sommerliebe der Schweden anzunähern, einmal das Lied "Idas Sommarvisa", aus dem Michel-Fernsehfilm "Michel bringt die Welt in Ordnung" von 1973: "Glaub bloß nicht, dass der Sommer kommt, ohne dass ihn jemand in Fahrt bringt", singt die Schauspielerin Lena Wisborg da mit ihrer Kleinkindstimme. Und weiter vom Wasser in den Bächen, von grünen Wiesen, Blumen, einem rosa gefärbten Himmel und, ganz wichtig, von Walderdbeeren, auf Schwedisch heißen sie "smultron", dem Insignium des Sommers.