Von Alex Rühle

Am Freitag werden in Bayern die Zwischenzeugnisse verteilt. Klar, da entscheidet sich nicht die Versetzung, aber die Tatsache, dass - wie üblich - normale Noten vergeben werden, wirkt angesichts der Situation etwas, nun ja, bizarr. Es gab in den vergangenen Monaten ein beeindruckendes Chaos aus Wechsel- und Distanzunterricht. Die einen sitzen das in geräumigen Altbauwohnungen vor nagelneuen Laptops aus, nachmittags wird dann die Nachhilfe via Zoom zugeschaltet. Die anderen hocken zu fünft aufeinander, und es kann ihnen keiner irgendwelche Zusammenhänge erklären, weil die Eltern kein Deutsch verstehen. Oder, wie es der Bayrische Lehrerinnen- und Lehrerverband ausdrückt: "Quarantäne-Fehlzeiten, unterschiedliche digitale Ausstattung, heterogene soziale und familiäre Verhältnisse und eine noch größere Bildungsungerechtigkeit - auf dieser Basis kann es keine gerechten, fairen und vergleichbaren Bewertungen geben."