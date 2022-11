Keine konnte so pikiert dreinschauen wie sie, so damenhaft und impertinent zugleich: Christiane Hörbiger.

Von Christine Dössel

Wenn man sich Christiane Hörbiger vor Augen ruft, dann mit Etepetete-Blick und diesem einzigartigen maliziösen Lächeln. Keine konnte so pikiert dreinschauen wie sie, so damenhaft und impertinent zugleich. Diese Schauspielerin verkörperte die österreichische Schmäh-Variante der britischen "stiff upper lipp". Noch beim dreistesten Affront wusste sie Haltung und Würde zu bewahren, wie das nur wenigen gelingt. Kein Gesichtszug entgleiste ihr, keine Geste verrutschte. Nur der Mund, stets ein wenig schmerzumweht, wurde dann eine Spur schmaler, und in ihren braunen Augen funkelte es so durchtrieben, dass man ihr alles zutrauen konnte. Alles.