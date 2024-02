Von Werner Bartens

King Charles III. hat Krebs. Prinzessin Kate hat sich im Januar einem Eingriff am Unterleib unterziehen müssen; 13 Tage nach einer nicht näher definierten Operation war sie wieder zu Hause. Sie habe keinen Krebs, teilte das Königshaus mit. Das ist neu. Queen Elizabeth II. war bekannt für ihre eiserne Disziplin und ihre Diskretion in persönlichen Angelegenheiten ("Never complain, never explain"). Über ihren Sohn Charles III. erfährt die Welt nun aus London, er sei wegen einer Prostata-OP in der Klinik gewesen, dabei sei ein Tumor festgestellt worden. Prostata-Krebs sei es aber nicht, teilte der Buckingham-Palast mit. Was hat es auf sich mit dieser neuen Teiltransparenz?