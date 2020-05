Vieles lockert sich wieder, beim Film aber geht noch gar nichts, fast alle Dreharbeiten liegen momentan brach. Dominik Graf, Caroline Link und Kilian Riedhof sind in großer Sorge. Wenn nicht bald wieder gedreht werden kann, wird das katastrophale Folgen für die Filmwirtschaft haben, so ihre Überzeugung. Dominik Graf, geboren 1957, elffacher Grimmepreisträger, verfilmte für das Kino zuletzt Erich Kästners Roman "Fabian". Vom Regisseur und Drehbuchautor Kilian Riedhof, geboren 1971, waren zuletzt die Fernsehproduktionen "Der Fall Barschel" und "Gladbeck" zu sehen. Die Oscargewinnerin Caroline Link, geboren 1964, brachte im Winter die Judith-Kerr-Verfilmung "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" in die Kinos. Wir treffen uns in München am Rosenheimer Platz, auf ein Distanzgespräch mit Apfelschorle. Kilian Riedhof ist per Handy aus Hamburg zugeschaltet.