Der Chefdirigent des Moskauer Bolschoi-Theaters, Tugan Sochijew, verlässt infolge des russischen Einmarsches in der Ukraine seinen Posten. Zugleich lege er auch sein Amt als Musikdirektor des Nationalorchesters am Opernhaus Capitole im französischen Toulouse nieder, heißt es in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung Sochijews.

Da er zu der "untragbaren Wahl" zwischen seinen geliebten russischen und französischen Musikern genötigt worden sei, habe er sich entschieden, beide musikalische Leitungen aufzugeben, so Sochijew. "In Europa zwingt man mich heute, eine Wahl zu treffen und ein Mitglied meiner musikalischen Familie dem anderen vorzuziehen", schrieb der 44 Jahre alte, im südrussischen Wladikawkas geborene Sochijew. Er werde gezwungen, zwischen zwei Kulturtraditionen zu wählen. Viele Menschen hätten seine Positionierung "zu dem, was derzeit passiert", erwartet, sagte Sochijew. Die "aktuellen Ereignisse" riefen in ihm "schwierige Gefühle hervor".

Er benannte den Krieg in seiner Erklärung nicht konkret. Er habe niemals bewaffnete Konflikte unterstützt und in den 20 Jahren seiner musikalischen Karriere immer mit den Opfern aller Konflikte gefühlt, betonte Sochijew, der seit 2014 Chefdirigent am Bolschoi-Theater war. Bereits seit 2005 dirigierte er im südwestfranzösischen Toulouse - zuerst als Gast und dann als musikalischer Leiter des Orchesters. Von 2012 bis 2016 war Sochijew auch Chefdirigent des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin.

Immer mehr russische Künstler geraten seit dem Krieg in der Ukraine unter Druck, sich öffentlich zu erklären. Sopranistin Anna Netrebko sagte ihre Auftritte am Opernhaus Zürich ab, ein Konzert in der Elbphilharmonie wurde verschoben. Und Dirigent Valery Gergiev verlor unter anderem Engagements in München und Mailand, nachdem er sich nicht öffentlich zum Krieg in der Ukraine geäußert hatte.