"Die Bologna-Entführung" im Kino:Sein Wille geschehe

Von Gustav Seibt

Eine düstere Geschichte, düster und schwerblütig erzählt: Marco Bellocchios in vorwiegend nächtliche Farben getauchtes Historiendrama, das auf Italienisch schlicht "Rapito" ("Entführt") heißt, auf Deutsch noch den Ort der Handlung Bologna aufgedrückt bekam, greift einen der großen Skandale des 19. Jahrhunderts auf. Am 24. Juni 1858 entriss die Polizei des päpstlichen Kirchenstaats auf Geheiß der Inquisition den knapp siebenjährigen Knaben Edgardo Mortara seinen jüdischen Eltern und brachte ihn in ein Konvikt, wo er zu einem katholischen Geistlichen erzogen wurde.