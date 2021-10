David Baddiel, Jahrgang 1964, ist ein jüdischer Comedian, Autor und Fernsehdarsteller. Er lebt in London, seine Romane und Kinderbücher sind Bestseller.

Von Nele Pollatschek

Als im April die Nominierungen für den Preis der Leipziger Buchmesse bekannt gegeben wurden, kritisierte ein offener Brief, dass sich unter den Nominierten "keine Schwarzen Autor:innen und Autor:innen of Colour" befänden. Wenn man mit "weiß" den Melaningehalt menschlicher Haut meint, dann ist die Feststellung, dass hier nur "weiße Autor:innen" nominiert waren, korrekt. Nur ist das nicht der Begriff von "Weißsein", der in der antirassistischen Linken gilt, zu der viele der Unterzeichnenden des Briefes gehören. Hier ist "weiß" eben keine Hautfarbe.