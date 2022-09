Von Christoph Koopmann

Ausgerechnet an diesem Tag läuft im ZDF noch eben die hervorragende Dokumentation "An allen Fronten", in der Kriegs- und Krisenberichterstatter- und -berichterstatterinnen tief Erschütterndes von ihren Einsätzen berichten. Und dazu diese Kriegsbilder, aus Butscha, aus Mariupol, die zu beschreiben sinnlos ist, weil man sie gesehen haben muss, um zu verstehen, was sie bedeuten.