Von Rauchverboten kann die Gesundheit profitieren. Es kommt aber darauf an, wie umfassend sie umgesetzt werden.

Eine große Analyse zeigt, wie sehr das Risiko für Leiden an Herz und Atemwegen gesenkt werden kann, wenn Zonen für rauchfrei erklärt werden. Es kommt sogar zu weniger Geburtskomplikationen.

Von Berit Uhlmann

Rauchverbote helfen spürbar der Gesundheit. Das ist das Ergebnis einer Meta-Analyse, in die die Daten von insgesamt 126 Studien eingeflossen sind. Besonders umfassende Effekte zeigte die im Fachblatt Jama Network Open veröffentlichte Studie für das Herz-Kreislauf-System. Dort, wo rauchfreie Zonen eingeführt wurden, ging das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen um etwa zehn Prozent zurück. Im gleichen Maße sanken auch die Risiken von Krankenhauseinweisungen sowie die Zahl der Todesfälle aufgrund von Problemen wie Herzinfarkten oder Schlaganfällen.

Die Abnahme von Herz-Kreislauf-Leiden könne damit zusammenhängen, dass nach Einführung von Rauchverboten die Belastung durch Passivrauchen geringer war, schreibt das internationale Team um Shamima Akter von der Hitotsubashi-Universität in Tokio. Es ist bekannt, dass schon geringe Dosen der im Tabakrauch enthaltenen Gifte das Risiko für Erkrankungen von Herz und Kreislauf erhöhen, zum Beispiel indem sie Arterien steifer machen.

Weiterhin zeigt die Studie, dass nach der Einführung von Rauchverboten etwa 16 Prozent weniger Menschen an Atemwegserkrankungen starben. Klinikbehandlungen aufgrund von Leiden der Atemwege gingen um etwa neun Prozent zurück. Zugleich könnten rauchfreie Zonen nach den Worten der Autorinnen und Autoren auch die Gesundheit von Ungeborenen verbessern. Probleme wie Frühgeburten oder ein zu niedriges Geburtsgewicht sanken nach der Einführung von Rauchverboten um ungefähr sechs Prozent.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hatten für ihre Auswertung auch nach Studien gesucht, die andere Anti-Tabak-Maßnahmen wie Steuererhöhungen oder ganze Bündel von Interventionen untersuchten. Allerdings fanden sie zu diesen Themen nur wenige Arbeiten, die noch dazu sehr unterschiedliche Gesundheitsprobleme auf unterschiedliche Weise betrachteten. Sie konnten daher deren Nutzen nicht umfassend und einheitlich beziffern.

In Deutschland gibt es noch viele Ausnahmeregelungen von Rauchverboten

Dennoch deuteten auch diese Studien überwiegend darauf hin, dass die Gesundheit profitieren kann. So ergaben alle acht von den Autoren identifizierten Arbeiten zum Nutzen von Steuererhöhungen verschiedene positive Effekte auf die Gesundheit.

"Der Trend ist da", kommentiert Katrin Schaller, die beim Deutschen Krebsforschungszentrum für Fragen der Tabakkontrolle zuständig ist: "Das ist auch plausibel. Wir wissen, dass Steuererhöhungen Menschen zum Aufhören animieren und vom Einstieg abhalten. Davon sollte die Gesundheit profitieren".

Die Autoren schränken ein, dass bei allen beobachteten Zusammenhängen auch weitere Faktoren eine Rolle spielen könnten, die nicht immer berücksichtigt wurden. Dazu gehören etwa sich ändernde Feinstaubbelastungen. Auch hingen die Effekte davon ab, wie umfangreich die einzelnen Maßnahmen umgesetzt werden.

"Die Studie bestätigt unser Wissen. Nichtraucherschutz ist sinnvoll und wirksam", resümiert Katrin Schaller. Sie betont jedoch, dass die Maßnahmen umfassend sein müssen, sonst blieben immer wieder Belastungen bestehen. "In diesem Bereich muss Deutschland nachbessern." Es gebe noch immer zu viele Ausnahmeregelungen; in den meisten Bundesländern existierten beispielsweise noch Raucherkneipen und Raucherräume. In Deutschland haben nur Bayern, Nordrhein-Westfalen und das Saarland umfassende Nichtraucherschutzgesetze ohne Ausnahmereglungen.