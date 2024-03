Als Präsident der Bayerischen Akademie der Wissenschaften setzt sich Markus Schwaiger für eine stärkere Nutzung von Künstlicher Intelligenz in der Medizin ein. Weshalb er dafür sogar mit Tech-Konzernen wie Google zusammenarbeiten würde.

Interview von Christina Berndt

Eigentlich könnte Markus Schwaiger, Jahrgang 1950, längst in Rente sein, doch der ehemalige Ärztliche Direktor des Klinikums rechts der Isar in München widmet sich mit Herzblut einem Zukunftsthema. Als Präsident der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (BAdW) setzt er sich für die Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI) in der Medizin ein. Gerade kommt Schwaiger von einem Besuch bei Google zurück.