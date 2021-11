In der Impfstoff-Entwicklung wurden rasante Fortschritte gemacht. Doch es könnte künftig noch schneller gehen.

Die Initiative Cepi will künftig Impfstoffe gegen neue Erreger in 100 Tagen entwickeln lassen. Denn, so sagt es ihr Vize-Geschäftsführer Kristensen: "Wir könnten auch einen Ausbruch einer Krankheit erleben, die zehnmal tödlicher ist als Covid-19."