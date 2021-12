Christian Drosten, 49, leitet die Virologie an der Berliner Charité. Seine Präsenz in Presse und Fernsehen betrachtet er als "ärztliche Arbeit für die Bevölkerung".

Der Virologe Christian Drosten ist in der Pandemie zum Cheferklärer der Republik geworden. Im Interview spricht er über den Umgang mit Wissenschaft in der Öffentlichkeit, was ihn am Virus überrascht hat und was Omikron für Deutschland bedeutet.