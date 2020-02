Die spanischen Gesundheitsbehörden haben erstmals eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Betroffen sei ein Deutscher auf der Kanareninsel La Gomera, der mit einem der in Deutschland infizierten Patienten in Kontakt gewesen sein soll, teilte die Regierung auf Twitter mit. Er liegt den Angaben nach isoliert in einem Krankenhaus der Insel. Einzelheiten zu Alter oder Herkunftsort des Patienten wurden zunächst nicht bekannt.

Insgesamt waren fünf Deutsche auf der Insel auf das Virus getestet worden. Sie sollen alle mit einem Mann in Kontakt gewesen sein, bei dem in Deutschland das Virus nachgewiesen worden war.

Außerhalb Chinas wurde das Virus bisher bei mehr als 150 Menschen in über 25 Ländern nachgewiesen. In China stieg die Zahl der Infizierten auf rund 11 800. Damit stieg die Zahl der bestätigten Fälle binnen eines Tages um rund 2000. 259 Menschen starben bereits.

Rückholaktion der Bundeswehr gestartet

Ein Flugzeug der deutschen Bundeswehr brachte am frühen Samstagmorgen 120 Deutsche und weitere Staatsbürger aus der am schlimmsten betroffenen Stadt Wuhan in der Provinz Hubei. Der Luftwaffen-Airbus soll am Mittag in Frankfurt eintreffen.

Es gebe unter den Passagieren niemanden, der infiziert sei, und auch keine Verdachtsfälle, sagte Außenminister Heiko Maas am Freitag in Berlin. Die Teilnahme an dem Rückholflug ist freiwillig. Beim Hinflug seien an Bord der Maschine auf Bitten Chinas 10 000 Schutzanzüge mitgenommen worden, die vor Ort gebraucht würden, sagte Maas.

Nach der Landung am Flughafen Frankfurt sollen die Passagiere für die Inkubationszeit von 14 Tagen in Quarantäne kommen. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums ist dafür eine zentrale Unterbringung in einer Ausbildungskaserne auf dem Luftwaffenstützpunkt Germersheim in Rheinland-Pfalz vorgesehen. Dieser liegt etwa 100 Kilometer vom Frankfurter Flughafen entfernt.