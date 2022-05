Covid-19:Wie viele Deutsche noch ungeschützt sind

Mehr als 60 Millionen Menschen sind vollständig geimpft, 22 Millionen genesen. Hat damit jeder in Deutschland einen Immunschutz gegen das Coronavirus? So einfach ist die Rechnung nicht. Was Experten sagen - und welche Bedeutung die Virusvarianten haben.

Von Christina Berndt

Es waren markige Worte des damaligen Bundesgesundheitsministers: "Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters so ziemlich jeder in Deutschland geimpft, genesen oder gestorben sein", sagte Jens Spahn (CDU) im November 2021. Immunität werde mit der Zeit also von jedem erreicht, der nicht stirbt, so Spahn - entweder durch Infektion oder Impfung. "Wir empfehlen die Impfung."