An mehr als 250 Corona-Impfstoffen wird noch gearbeitet. Was von den Vakzinen der nächsten Generation zu erwarten ist.

Von Berit Uhlmann

"Wir hatten einfach großes Glück", sagt Carsten Watzl, Leiter der Immunologie an der Universität Dortmund. Kaum jemand hätte zu hoffen gewagt, dass die ersten Corona-Impfstoffe, die es zur Zulassung schafften, gleich derart wirksam und für die allermeisten Menschen gut verträglich sein würden. Und so hat sich das Gefühl eingestellt, dass das Rennen längst gemacht sei; die Impfstoff-Forschung gelaufen. Doch tatsächlich arbeiten Wissenschaftler an mehr als 250 weiteren Kandidaten; mehr als 100 von ihnen werden derzeit an Menschen getestet. Angesichts des Erfolgs der bisherigen Präparate stellt sich die Frage: Benötigt man wirklich noch neue Produkte?