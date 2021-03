Sophia, ein humanoider Roboter, malt auch. Ihre Bilder werden in digitaler Form als NFT-Kunst, also als digitale Originale, versteigert.

Von Hans von der Hagen und Simon Hurtz

Nur mal ein paar Nachrichten aus den vergangenen Tagen: Das Auktionshaus Christie's versteigert eine digitale Collage aus 5000 Bildern des US-Künstlers Beeple für 69 Millionen Dollar. Der erste Tweet des Twitter-Gründers Jack Dorsey wechselt für fast drei Millionen Dollar den Besitzer. Genauer gesagt: das NFT der eher banalen Wörter "just setting up my twttr". Monty-Python-Gründer John Cleese kritzelt auf seinem iPad ein paar Striche, nennt sie BrooklynbridgeNFT und stellt das pixelige JPG-Bild zum Verkauf. Die Auktion sollte den NFT-Hype karikieren - und trotzdem liegt das höchste Gebot bereits bei mehr als 30 000 Dollar. Was steckt dahinter? Ein Erklärungsversuch.