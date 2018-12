10. Dezember 2018, 19:01 Uhr Bezahlen mit dem Handy Für Pommes und Burger reicht's

Seit Juni können Nutzer von Android-Handys mit Google Pay mobil bezahlen. Aber lässt sich im Alltag mit dem Smartphone wirklich schon das Bargeld ersetzen? Ein Selbstversuch.

Von Max Muth

Die Deutschen sind Bargeld-Fans. Die einzige politische Forderung, die kurzfristig ähnlich viele Wählerstimmen kosten dürfte wie die geplante Einführung eines Veggie-Days in deutschen Kantinen, ist die Abschaffung des Bargelds. Nur folgerichtig, dass das Land bei der Entwicklung mobiler Bezahlsysteme hinterherhinkt. Dabei tut sich auch in Deutschland was: In diesem Jahr betrug der Anteil des mit EC-Karte, Kreditkarte oder sonstigem bargeldlos Gezahlten fast 50 Prozent. Das beste Argument für diesen langsamen, aber doch stetigen Wandel: Bequemlichkeit. Banken bauen Filialen ab, die ...