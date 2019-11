Bayern will sich nicht am geplanten Nationalen Bildungsrat beteiligen. "Bildung ist ganz klar Ländersache", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Der CSU-Chef begründete diesen Schritt damit, dass bei dem Gremium außer Streitigkeiten bislang nichts herausgekommen sei. Zuerst hatte am Sonntag der Bayerische Rundfunk (BR) darüber berichtet.

Söder sagte im BR-Interview: "Wir befürchten, dass am Ende ein Berliner Zentralabitur das Ziel ist, was eine Verschlechterung des Bildungsniveaus in Bayern bedeuten würde." Weiter erklärte der Ministerpräsident: "Das bayerische Abitur bleibt bayerisch, übrigens genauso, wie die Ferienzeiten bleiben, wir wollen auch die nicht angleichen." Darüber hinaus werden laut Söder bayerische Schüler im bundesweiten Vergleich benachteiligt: "Eines ist tatsächlich unfair", sagte Söder dem BR, "dass die bayerischen Schülerinnen und Schüler sich wahnsinnig anstrengen und genau die gleichen Plätze bekommen bei Numerus Clausus-Fächern wie andere. Da werden wir uns in Bayern noch etwas einfallen lassen."

"Bürokratisches Monstrum"

Schon bei der Ministerpräsidentenkonferenz auf Schloss Elmau im Oktober hatte Söder einen Rückzug aus dem Bildungsrat angedeutet und das geplante Gremium als "bürokratisches Monstrum" bezeichnet. Für gleiche Bildungsstandards, so Söder damals, könne auch die Kultusministerkonferenz sorgen. Bildung sei Ländersache. Mit dem Bildungsrat habe die große Koalition deswegen etwas vereinbart, wofür sie nicht zuständig sei. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) widersprach Söder daraufhin. Der Bildungsrat könne zu der nötigen Vergleichbarkeit im Bildungssystem sehr viel beitragen.

Union und SPD hatten sich im Koalitionsvertrag im Bund auf die Schaffung eines Nationalen Bildungsrats verständigt, in dem Experten die Politik bei der Weiterentwicklung des Bildungssystems beraten sollen. Karliczek betonte Anfang November, der Bildungsrat sei ein Beratungs- und kein Entscheidungsgremium. Die Standards würden die Länder selbst festlegen und über die Wege entscheiden.