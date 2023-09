Der Zugspitzgipfel ist mit seinen 2962 Metern Seehöhe zwar der höchste Punkt Deutschlands, aber noch lang nicht der südlichste, denn der Grenzstein Nummer 147 am Haldenwanger Eck im Oberallgäu liegt noch um rund 26 Winkelminuten weiter im Süden. Trotzdem lässt es sich vom Zugspitzgipfel noch besser nach Norden schauen, und was da in der Nacht auf Montag zu sehen war, ist äußerst selten in Bayern.