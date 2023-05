Was will das Volk?

Per Volksbegehren können in Bayern Bürgerinnen und Bürger direkt Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen. Zurzeit hoffen drei Initiativen auf einen Erfolg. Es geht um Verkehr, Wahlrecht und umkämpfte Landtagsplätze.

Von Melissa Dennebaum und Bianca Dimarsico

Was zuletzt mit "Rettet die Bienen" gelang, wollen dieses Jahr in Bayern einige Menschen nachmachen. Es geht um das Volksbegehren - das Instrument der Demokratie, welches Bürgerinnen und Bürger in Eigenregie auf den Weg bringen können. Ihm zu verdanken ist zum Beispiel das Rauchverbot in Bars und Restaurants genauso wie die Abschaffung der Studiengebühren. 2003 wollte die ÖDP auf diesem Weg auch das Klonen von Menschen verbieten - ohne Erfolg. In diesem Jahr geht es vor allem um grüne Themen. Ein Überblick.