Körperliche Misshandlungen, Vergewaltigungen gegen böse Mächte: Ein "geistiger Führer" einer alternativen Wohngemeinschaft in Unterfranken wollte so nach Darstellung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt eine von Dämonen besessene Frau befreien. Von Montag an verhandelt das Landgericht Schweinfurt gegen den 1982 geborenen Mann.