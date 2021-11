Immer mehr Schüler lernen wieder von zuhause, weil das Gesundheitsamt sie in Corona-Quarantäne schickt. Für die Lehrer in den Klassenzimmern führt das zu einer komplizierten Doppelbelastung.

Von Viktoria Spinrad, München

Am Freitag war es mal wieder soweit: Der Coronatest eines Schülers am Sonderpädagogischen Förderzentrum Landshut war positiv. Einen "armen Wurm" nennt Schulleiter Hans Lohmüller den Fünftklässler: Der wurde aus dem Unterricht geholt, in einen Gruppenraum gesetzt und musste dort auf seine Eltern warten. "Da sieht man die Panik in den Augen", sagt der Landesvorsitzende des Verbands der Sonderpädagogen. Derweil versuchte Lohmüller, dem Bub gut zuzureden. Er brauche keine Angst haben, habe er ihm versichert. Für Kinder sei das Virus nicht so schlimm, aber er müsste jetzt zuhause bleiben, um keinen anzustecken.