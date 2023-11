Ein ICE und ein Regionalzug sind am frühen Freitagnachmittag in Reichertshausen im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm kollidiert. Es handelte sich bei dem Unfall um eine "Flankenfahrt", teilte die Bundespolizei mit: Die Regionalbahn fuhr an einer Weiche von ihrem anliegenden Gleis auf die Spur des ICEs und streifte ihn dabei seitlich. Der erste Verdacht, der ICE sei beim Zusammenstoß entgleist, bestätigte sich nicht. Beide Züge wurden in die Werkstatt gebracht. Der ICE wurde an der Seite stark beschädigt.

Ein weiterer ICE, der in Richtung Dortmund unterwegs war, fuhr nur wenige Sekunden nach dem Zusammenstoß über das benachbarte Gleis am Unfallort vorbei. Er bremste scharf ab, zu einem schlimmeren Zusammenprall der drei Züge kam es glücklicherweise nicht.

Gibt es Verletzte?

Etwa 700 Passagiere saßen in den Zügen, die Regionalbahn und der ICE mussten evakuiert werden. Sieben Passagiere wurden dabei leicht verletzt, so derzeit der Stand. Zwei von ihnen wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, teilte eine Sprecherin der Bundespolizei mit. Im Zug nach Dortmund, in dem etwa 500 Passagiere saßen, wurde niemand verletzt. Wegen des Bahnstreiks der Gewerkschaft GDL, der bis Donnerstagabend gedauert hatte, seien die Züge besonders voll gewesen, hieß es von der Deutschen Bahn.

Welche Auswirkungen hatte der Unfall?

Der Streckenabschnitt zwischen München und Ingolstadt war bis drei Uhr morgens gesperrt. Mittlerweile sei der Zugverkehr wieder uneingeschränkt möglich, teilte die Deutsche Bahn am Samstagmorgen mit.

Was war die Ursache für den Unfall?

Wie genau es zu dem Zusammenstoß kam, kann die Bundespolizei bislang nicht sagen. Dies ist nun Gegenstand von Ermittlungen.

Es ist möglich, dass es eine Störung an der als Flankenschutz dienenden Weiche gegeben hat. Ein Augenzeuge, der im Regionalzug saß, berichtete der SZ, der Zug sei am Bahnhof in Reichertshausen, wo er hätte halten sollen, nicht zum Stehen gekommen. Stattdessen sei er mit der Spitze auf das ICE-Gleis gerollt. Die Ursache dafür ist unklar.

Wie reagierten die Passagiere am Unfallort?

Rund 1200 Menschen strandeten in Reichertshausen. Die Stimmung unter den Passagieren der Unfall-Züge sei ruhig gewesen, berichtete ein Passagier am Freitag der SZ. Viele hätten sich erleichtert gezeigt, dass nicht mehr Menschen verletzt wurden. Einige Betroffene lobten das Bahn-Personal, die Polizei und die Rettungsdienste, die am Unfallort im Einsatz waren. Auch 25 Bundessoldaten, die als Passagiere in einem der Züge saßen, unterstützten bei der Evakuierung der Züge. Hilfsbereite Autofahrer nahmen Passagiere mit Richtung München.

Wo passierte der Unfall?

Der Unfall ereignete sich in dem oberbayerischen Ort Reichertshausen, das genau zwischen Ingolstadt und München liegt. Die Gemeinde gehört zum Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, bekannt ist sie wegen des Schlosses und eines Golfclubs, der im Schlosspark errichtet wurde. Einmal pro Stunde hält hier der Regionalexpress in Richtung München. Die ICE-Strecke Berlin-München führt am Bahnhof vorbei.

Wie oft kommt es zu Bahnunfällen?

Erst am Mittwoch war es zwischen Hamburg und Bremen zu einer Kollision zwischen einem ICE und einer leeren Regionalbahn gekommen. Verletzte gab es bei dem Unfall nicht, nach der Ursache wird noch geforscht.

In Bayern hatte es in der Vergangenheit bereits mehrere schwere Zugunglücke gegeben. Fünf Menschen starben, als im Juni 2022 eine Regionalbahn in Garmisch-Partenkirchen entgleiste, weil Betonschwellen auf den Gleisen beschädigt waren. In München kam es im Februar 2022 zu einem tödlichen S-Bahn-Unfall. Zwei Züge der Linie S7 kollidierten am Bahnhof Schäftlarn-Ebenhausen auf eingleisiger Strecke, ein 24-Jähriger kam ums Leben. Inzwischen wurde Anklage gegen einen Lokführer erhoben, weil er offenbar mehrmals eine Zwangsbremsung aufgehoben hatte.

Vor fünf Jahren fuhr in Aichach auf der Strecke zwischen Ingolstadt und Augsburg ein Regionalzug auf einen stehenden Güterzug auf, zwei Menschen starben. Vor sechs Jahren kamen in Bad Aibling zwölf Menschen ums Leben, 89 wurden verletzt, als zwei Meridian-Züge auf eingleisiger Strecke frontal zusammenstießen. Die Ursache: Ein Fahrdienstleiter war abgelenkt, weil er mit dem Handy spielte. Er setzte daraufhin falsche Signale.

In Reichertshausen gab es zum Glück keine Schwerverletzten und Toten, doch das Entsetzen ist auch nach diesem Zugunfall wieder groß.