Zwischen München und Ingolstadt ist es am frühen Freitagnachmittag zu einem Unfall zweier Züge gekommen. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord auf Anfrage bestätigte, gab es kurz nach 14 Uhr am Bahnhof Reichertshausen (Landkreis Pfaffenhofen) eine Kollision eines durchfahrenden ICE und eines ausfahrenden Regionalzugs. Laut einem Sprecher wurden mindestens sieben Menschen leicht verletzt. Der betroffene Streckenabschnitt zwischen München und Ingolstadt wurde laut Deutscher Bahn bis 3 Uhr nachts gesperrt.

Wie eine Sprecherin der zuständigen Bundespolizei sagte, handelte es sich bei dem Unfall um eine sogenannte "Flankenfahrt", bei der die Regionalbahn von einem nebenliegenden Gleis an einer Weiche auf die Spur des ICE fuhr und den Schnellzug dabei seitlich berührte. Dass der ICE dabei entgleiste, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord zunächst berichtete, hat sich im Verlauf des Freitagnachmittags nicht bestätigt.

Detailansicht öffnen Am ICE sind die Unfallspuren gut zu sehen. Die beiden Züge schrammten aneinander entlang. (Foto: Marco Einfeldt)

Ein Passagier, der in einem der zwei Züge, einem ICE von Berlin nach München, saß, berichtete der SZ, dass der Zug gegen 14.10 Uhr stark gebremst und gewackelt habe und dann auf der Strecke stehen blieb. Im Zug war man zunächst davon ausgegangen, dass es fast zu einem "Frontalzusammenstoß" mit einer entgegenkommenden Bahn gekommen sei. Inzwischen steht laut Polizei aber fest, dass beide Züge in Richtung München unterwegs waren.

Mehrere Teams von Polizei und Bundespolizei waren am Freitag an der betroffenen Stelle im Einsatz. Die Züge wurden der Polizei zufolge evakuiert, es gab"umfangreiche Rettungsmaßnahmen", auch anwesende Bundeswehrsoldaten halfen. Laut dem Mitfahrer sei die Stimmung unter den Fahrgästen "durchweg ruhig". Wegen des Bahnstreiks der Gewerkschaft GDL am Vortag waren die Züge am Freitag besonders voll, weil viele Betroffenen ihre ausgefallenen Fahrten nun nachholten. Etwa 700 Passagiere saßen in den beiden Unfallzügen, insgesamt rund 1200 Bahnfahrende strandeten zunächst in Reichertshausen.

Wie genau es zu dem Zusammenstoß kam, konnte die Bundespolizei am späten Nachmittag nicht sagen.

Nach der Evakuierung unterhielten sich die geretteten Insassen über den Unfall. Ein Passagier des Regionalzugs sagte, der Zug nach München habe in Reichertshausen halten sollen, sei aber nicht zum Stehen gekommen. So sei der Regionalzug mit der Spitze auf das ICE-Gleis gerollt. Andere berichteten, sie hätten beim Zusammenstoß einen Knall gehört, im ICE sei eine Tür aus der Halterung gesprungen.

Der Tenor der Gespräche: Glück gehabt, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Einige Passagiere bedankten sich erleichtert beim Personal, manche hilfsbereite Autofahrer nahmen andere mit nach München.

Erst am Mittwochabend war es auf einer Bahnstrecke zwischen Hamburg und Bremen zu einer Kollision zwischen einem ICE und einer leeren Regionalbahn gekommen, bei der der ICE stark beschädigt wurde. Verletzte gab es dabei nicht, die Polizei prüft "jede mögliche Form von menschlichem und technischem Versagen".