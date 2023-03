Von Max Weinhold, Nürnberg

Um 9.08 Uhr öffnet sich die Holztür und es wird still im eben noch von Stimmen erfüllten Sitzungssaal 627 des Landgerichts Nürnberg-Fürth. Nur die Kameras klicken. Sie fotografieren einen Mann, der, den rechten Arm in eine Krücke gestützt, in den Raum humpelt, in dem am Montag der Prozess gegen ihn und sieben weitere Angeklagte wegen Betrugs- und Korruptionsvorwürfen begonnen hat.