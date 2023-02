Von Max Weinhold, Nürnberg

Noch vermeidet die Polizei den Terminus "dringend" im Zusammenhang mit dem Wort Tatverdacht. Aber: Erstmals überhaupt haben die Ermittelnden im Fall der seit fast zwei Monaten vermissten Alexandra R. aus dem Nürnberger Stadtteil Katzwang einen solchen. Im Verdacht stehen R.s ehemaliger Lebensgefährte und ein Geschäftspartner. "Wir haben Verdachtsmomente gegen zwei Personen aus dem Umfeld von Alexandra R.", bestätigt Polizeihauptkommissar Michael Konrad. Zuerst hatten darüber Bild und Nürnberger Nachrichten berichtet. Nach SZ-Informationen geht die Polizei dem Verdacht nach, dass die beiden Männer gemeinsam am Verschwinden der 39-Jährigen beteiligt waren.

Die Ermittelnden vermuten dabei weiterhin ein Kapitalverbrechen, wie Hauptkommissar Konrad sagt. Also, dass Alexandra R. getötet wurde. Unklar ist dagegen noch immer das Motiv für das mutmaßliche Verbrechen. Die Polizei schließt eine Beziehungstat nicht aus, ebenso wenig einen geschäftlichen Streit. R. arbeitete als leitende Bankangestellte, sie soll mehrere Immobilien besitzen. Im vergangenen Jahr wurde in Nürnberg gegen sie eine Zwangsvollstreckung in Höhe von fast 800 000 Euro verhandelt, die nach SZ-Informationen aber aufgehoben wurde. Den Nürnberger Nachrichten zufolge erwirkte R. zudem vor Gericht ein Kontaktverbot gegen ihren Ex-Partner, der nun unter Tatverdacht steht.

Alexandra R. war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens im achten Monat schwanger. Zuletzt wurde sie am Morgen des 8. Dezember 2022 gesehen, als sie ihre Pflegetochter in eine Kindertagesstätte brachte. Danach verliert sich ihre Spur. Der Fall war für die Polizei von Beginn an deswegen besonders mysteriös, weil R. in ihrer Wohnung Mutterpass, Mobiltelefone, Geld, Karten und Ausweise, kurzum: alle Wertgegenstände, zurückgelassen hatte.

Inzwischen weiß die Polizei: Es waren fast alle Wertgegenstände. Denn die in der Wohnung gefundenen Smartphones benutzte R. gar nicht mehr. Ihr aktives Telefon tauchte im Ausland auf, laut Bild angeklebt an einen Lastwagen in Italien. Möglich, dass der oder die Täter bewusst eine falsche Fährte legten, um ihren Aufenthaltsort zu verschleiern.

Eine neuere Spur führt nämlich nicht nach Italien, sondern nach Rumänien. R. stammt aus dem osteuropäischen Land, Teile ihrer Familie leben in Rumänien. Und genau dorthin fuhr Ende Dezember ein Jaguar mit Nürnberger Kennzeichen, der im Zusammenhang mit Alexandra R.s Verschwinden stehen könnte. Ermitteln kann die 24-köpfige Sonderkommission aus Franken in Rumänien nicht. Deswegen habe die Polizei ein Rechtshilfeersuchen an das Land gestellt, sagt Michael Konrad. Es sei allerdings offen, wann und inwiefern überhaupt dieses Erfolg bringe. Die Genehmigung solcher Ersuchen dauere mitunter Monate und durchlaufe das dortige Justizministerium.

Die Polizei erhofft sich neben Details zu dem Wagen auch Erkenntnisse aus Befragungen von R.s Umfeld und Familie in Rumänien. Hauptkommissar Konrad schließt nicht aus, dass die 39-Jährige sich in dem Land befindet. Das tut er allerdings vor allem deswegen nicht, weil die Polizei in diesem Fall weiterhin fast gar nichts ausschließt. Auch nicht, dass Alexandra R. noch lebt. Allerdings, das sagt Konrad auch: "Die Hoffnung schwindet von Tag zu Tag."