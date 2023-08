Glosse von Maximilian Gerl

Auf dem Gemeindeamt von Windorf hätten sie wahrscheinlich an der Oma keinen Zweifel gehabt. Auch in Aicha vorm Wald und in Vilshofen hätten sie über ihre Herkunft vielleicht Bescheid gewusst. Aber in der anonymen Großstadt fern der Donau? Ist den Behörden ein Breiteich in Niederbayern - oder "Brodoa", wie es Kundige nennen - unbekannt. Einen solchen Ort gibt es nicht im Computersystem, also kann die Oma da auch nicht geboren sein.

Das ist blöd: vor allem für die Oma, die sich ziemlich sicher ist, vor 95 Jahren in jenem Dorf auf die Welt gekommen zu sein. Dabei wollte die Oma doch nur ihren Personalausweis verlängern. Leider haben aber weder Breiteich noch das nächstgrößere Rathsmannsdorf die Gebietsreform von 1975 im Sinne der Eigenständigkeit überlebt. Damals wurde die ganze Gegend dem Markt Windorf zugeschlagen. Dieser hatte zuvor den Wechsel vom Landkreis Vilshofen zum Landkreis Passau verkraften müssen, nur um ein paar Jahre später wieder Gebiet an die Nachbarn in Aicha zu verlieren. Es ist aber auch kompliziert.

Die Folgen hängen nicht nur den Passau-Vilshofener Zwischenlanden nach, sondern nun auch der Oma. Ein Rathsmannsdorf kennt das System in der Amtsstube zwar, aber das wird in Sachsen-Anhalt verortet. Und dass in den alten Ausweisdokumenten ein bayerisches Breiteich genannt wird, zählt nicht als Argument für dessen Existenz. Auch der Versuch, stattdessen Windorf als Geburtsort einzutragen, scheitert: Die Vorgaben hätten sich verschärft, heißt es, da müsse man erst bei den Kollegen in Niederbayern nachfragen. Aber dort hebt niemand das Telefon ab, es ist nach zwölf, Mittag. Der junge Ludwig Thoma hätte seine helle Freud gehabt.

Und jetzt? Die Oma wurde ja ganz offensichtlich geboren. Also muss sie tags darauf noch mal im Amt auftreten, mit Geburtsurkunde. Auch auf der steht: Breiteich. Gibt es nicht mehr, erklärt die Ausweisstelle. Gibt es doch, entgegnet die Oma: Wenn sie einen Brief hinschreibe, komme der an. Immerhin ist das Amt überzeugt, dass es die Oma gibt. Laut neuem Ausweis ist sie von sofort an in "Rathsmannsdorf, jetzt Windorf" geboren. "Gut, dass wir es noch zugebracht haben", sagt die Oma. Alternativ wäre auch der Eintrag "Niederbayern" in Ordnung gegangen.