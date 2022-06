Von Klaus Ott

Diese Anmerkung war Winfried Brechmann wichtig, als der Amtschef im bayerischen Gesundheitsministerium kürzlich im Landtag aussagte; im Untersuchungsausschuss zu den Maskenaffären. "Man bereichert sich nicht an der Notlage anderer Menschen." Brechmanns Unmut galt den langjährigen CSU-Politikern Georg Nüßlein und Alfred Sauter, die bei Maskengeschäften kräftig kassiert hatten. Und Andrea Tandler, Tochter des einstigen CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler, die von Maskendeals zu Beginn der Pandemie noch viel mehr profitiert hatte. Mit Provisionen in Höhe von insgesamt 48 Millionen Euro; zusammen mit einem Partner.

Im Gegensatz zu Nüßlein und Sauter, die landauf, landab bekannt sind, ist Andrea Tandler bislang allerdings unsichtbar geblieben. Zweimal sollte sie im U-Ausschuss des Landtags als Zeugin erscheinen, beide Male meldete sie sich krank. Jetzt muss sich die Münchner PR-Unternehmerin ärztlich untersuchen lassen. Das hat der Untersuchungsausschuss angeordnet, wie dessen Vorsitzender Winfried Bausback (CSU) auf SZ-Anfrage bestätigte. Der U-Ausschuss will wissen, ob es Andrea Tandler in der Tat gesundheitlich so schlecht geht, dass sie im Landtag nicht erscheinen kann.

Nach Angaben des ehemaligen Justizministers Bausback hat der U-Ausschuss ein gerichtsärztliches Gutachten in Auftrag gegeben. Der Gerichtsärztliche Dienst in Bayern ist ein eigenständiger staatlicher medizinischer Sachverständigendienst für die Justizbehörden. Die dort tätigen Medizinerinnen und Mediziner sind "in ihrer Gutachtertätigkeit frei und nicht weisungsgebunden". So ist es bei den beiden Ministerien für Gesundheit und Justiz nachlesbar.

Andrea Tandler meidet die Öffentlichkeit

Damit dürfte bald klar sein, ob Andrea Tandler im Landtag erscheinen muss, oder nicht. Dem Vernehmen nach hat ihre Anwältin "Kooperationsbereitschaft" signalisiert, wie aus Parlamentskreisen zu hören ist. Das würde bedeuten, dass Tandler sich nicht gegen die angeordnete Untersuchung sperrt. Was dabei herauskommt, bleibt abzuwarten. Ein Sprecher von Andrea Tandler wollte sich am Dienstag zu dem Vorgang nicht äußern.

Florian von Brunn, Fraktions- und Landeschef der SPD, geht Andrea Tandler wegen des bisherigen Nicht-Erscheinens hart an. "Ich finde es schäbig, fast 50 Millionen Euro auf Kosten der Steuerzahlerinnen und -zahler abzukassieren, aber dann nicht einmal den Anstand und das Rückgrat zu haben, um sich dem Untersuchungsausschuss zu stellen." Das sage alles. Und man sehe, mit welchen Personen in der CSU Geschäfte gemacht würden. Der SPD-Chef spielt damit auf den Umstand an, dass Andrea Tandler über CSU-Kanäle Maskengeschäfte des Schweizer Unternehmens Emix mit deutschen Ministerien eingefädelt hatte.

Die Münchner PR-Unternehmerin könnte, da in München und Berlin gegen sie wegen der Maskendeals ermittelt wird, im U-Ausschuss die Aussage verweigern. Das haben Nüßlein und Sauter, gegen die ebenfalls Verfahren laufen, bereits getan. Bei einem auch nur kurzem Auftritt im U-Ausschuss müsste Tandler aber davon ausgehen, wegen des öffentlichen Interesses an ihrer Person und ihrem Fall fotografiert und gefilmt zu werden, sodass Bilder von ihr durch die Medien gehen würden und dauerhaft im Internet zu finden wären.

Während es von Nüßlein und Sauter als (Ex-)Politikern Fotos zuhauf gibt, ist das bei Andrea Tandler bislang nicht der Fall. Sie meidet die Öffentlichkeit. Ihr Partner Darius N., der die Hälfte der 48 Millionen Euro Masken-Provisionen kassierte, ist bereits im U-Ausschuss erschienen und hat dort die Aussage verweigert. Fotos von ihm gingen nicht durch die Medien. Er spielt in den Maskendeals aber eine weit geringere Rolle als Andrea Tandler. Die beiden weisen ebenso wie Sauter und Nüßlein alle gegen sie in den Maskenaffären erhobenen strafrechtlichen Vorwürfe zurück und gehen davon aus, dass die Ermittlungen eingestellt werden.