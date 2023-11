Die höchste Kaufkraft in Bayern sitzt nicht in den Städten. Bereinigt man die Pro-Kopf-Einkommen um die regionalen Lebenshaltungskosten, gehen die ersten fünf Plätze im Freistaat an Landkreise, wie Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigen. Und der billigste Landkreis Wunsiedel liegt plötzlich vor der teuersten Stadt München - obwohl das durchschnittliche nominelle, also nicht preisbereinigte Jahreseinkommen in München fast 8500 Euro höher ist. Das höchste preisbereinigte verfügbare Einkommen - oder Realeinkommen - in Bayern findet sich in Starnberg. Mit rund 32 800 Euro liegt es knapp 12 000 Euro über dem Schlusslicht Augsburg.