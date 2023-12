Zwei Erzieherinnen einer Kita in Unterfranken sind wegen Misshandlungen von Kindern angeklagt worden. Die Taten sollen sich in einer Einrichtung in Greußenheim (Landkreis Würzburg) zu nicht näher bestimmbaren Zeitpunkten zwischen September und Dezember 2021 ereignet haben, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Würzburg am Mittwoch mitteilte.